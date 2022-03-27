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Akhisarspor kendine geldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Akhisarspor kendine geldi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçta 7 mağlubiyet aldığı kötü serinin ardından evinde Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup eden Akhisarspor, kurtuluş ateşini yaktı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçta 7 mağlubiyet aldığı kötü serinin ardından evinde Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup eden Akhisarspor, kurtuluş ateşini yaktı. Rakibini Oğuzcan, Furkan ve Bertuğ'un golleriyle geçen yeşil-siyahlı ekip, haftalar sonra düşme hattından çıktı. Puanını 29'a çıkarıp 15'inci sıraya tırmanan Akhisarspor, son 6 maça umutlarını tazeleyerek girdi. Hafta içinde çarşamba günü de son sıradaki Eskişehirspor'la deplasmanda karşılaşacak Ege temsilcisi kazanarak alt gruptan uzaklaşmayı hedefliyor.


- Akhisar

Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Spor, Haberler

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