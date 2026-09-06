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Akhisar'ın Gururu Nazife Tuncel'den Rize'de Altın Madalya

Akhisar'ın Gururu Nazife Tuncel'den Rize'de Altın Madalya
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Akhisar Karabulut Spor Kulübü bisikletçisi Nazife Tuncel, Rize'de düzenlenen MTB CUP yarışında Genç Kadınlar kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. Zorlu parkurda rakiplerini geride bırakan genç sporcu, kulübünü ve Akhisar'ı gururlandırdı. Kulüp Başkanı Barkın Düzgün, Tuncel'i tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Akhisar Karabulut Spor Kulübü bisiklet sporcusu Nazife Tuncel, Rize'de düzenlenen MTB CUP yarışında Genç Kadınlar kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Rize MTB CUP yarışı, 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde Rize'de gerçekleştirildi. Yarışta Akhisar Karabulut Spor Kulübü'nü temsil eden Nazife Tuncel, Junior Women (Genç Kadın) kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Zorlu parkurda mücadele eden genç sporcu, elde ettiği dereceyle büyük bir başarıya imza atarken, altın madalyanın da sahibi oldu. Nazife Tuncel'in başarısı, kulübünde ve Akhisar'da sevinçle karşılandı.

Akhisar Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün, başarılı performansından dolayı sporcu Nazife Tuncel'i tebrik ederek, emeği geçen antrenörlere ve destekçilere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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