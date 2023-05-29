Akhisar Belediyesi'nin 'Çağlak Festivali', Futbol Turnuvasıyla Sona Erdi

Akhisar Belediyesi'nin düzenlediği 'Çağlak Festivali', U-11 futbol turnuvası maçları ile son buldu. Akhisar Belediyesi Spor Toto Stadyumu'ndaki turnuvada, iki grupta 10 takım mücadele etti. Final maçında Akhisar Belediyespor ile Akhisar Yıldırımspor karşılaştı.

Akhisar Belediyesi'nin düzenlediği 'Çağlak Festivali', U-11 futbol turnuvası maçları ile son buldu. Akhisar Belediyesi Spor Toto Stadyumu'ndaki turnuvada, iki grupta 10 takım mücadele etti.

Çağlak Festivali, U-11 futbol turnuvası maçlarıyla sona erdi. Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda ilk kez sahaya çıkan gençler hem eğlendi hem de mücadele etti. Final maçında Akhisar Belediyespor ile Akhisar Yıldırımspor karşılaştı. Karşılaşmada, birincilik kupasını, rakibi Akhisar Belediyespor'u 2-1'lik skorla yenen Akhisar Yıldırımspor aldı.

Turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Bedri Türk ve Akhisar Belediyesi Spor İşleri Müdürü Recep Burkay takdim etti.