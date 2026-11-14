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AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Efeler Ligi'nde Sungurlu Belediyespor'u 3-2 yendi

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, konuk ettiği Sungurlu Belediyespor'u 3-2 yendi. 176 dakika süren mücadelede setler 20-25, 25-21, 25-23, 23-25 ve 15-11 sonuçlandı.

Salon: Kahramanmaraş Merkez 1

Hakemler: Gürhan Gül, Furkan Salduz

AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Hakan Polat, Galvez, Moreira, Atakan Topal, Candido, Mehmet Hacıoğlu (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Arda Bostan, Hamacher)

Sungurlu Belediyespor: Oğulcan Yatgın, Espeland, Kemal Kayhan, Ensing, Uriarte, Oğuzhan Karasu (Ümit Demir, Serkan Koçak, Gökhan Çatal, Balabanov, Ahmet Kaan Karaçil, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı)

Setler: 20-25, 25-21, 25-23, 23-25, 15-11

Süre: 176 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, konuk ettiği Sungurlu Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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