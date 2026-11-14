AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Efeler Ligi'nde Sungurlu Belediyespor'u 3-2 yendi

AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, Efeler Ligi'nde Sungurlu Belediyespor'u 3-2 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, konuk ettiği Sungurlu Belediyespor'u 3-2 yendi. 176 dakika süren mücadelede setler 20-25, 25-21, 25-23, 23-25 ve 15-11 sonuçlandı.
Salon: Kahramanmaraş Merkez 1
Hakemler: Gürhan Gül, Furkan Salduz
AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Hakan Polat, Galvez, Moreira, Atakan Topal, Candido, Mehmet Hacıoğlu (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Arda Bostan, Hamacher)
Sungurlu Belediyespor: Oğulcan Yatgın, Espeland, Kemal Kayhan, Ensing, Uriarte, Oğuzhan Karasu (Ümit Demir, Serkan Koçak, Gökhan Çatal, Balabanov, Ahmet Kaan Karaçil, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı)
Setler: 20-25, 25-21, 25-23, 23-25, 15-11
Süre: 176 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor, konuk ettiği Sungurlu Belediyespor'u 3-2 yendi.