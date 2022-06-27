Akdeniz Oyunları'nda Kerem Kamal'dan altın madalya - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akdeniz Oyunları'nda Kerem Kamal'dan altın madalya

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Akdeniz Oyunları'nda Kerem Kamal'dan altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunlarında milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca'yı 8-0 yenerek altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunlarında milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca'yı 8-0 yenerek altın madalya kazandı.

Akdeniz Oyunları'nda güreş müsabakalarında ilk altın madalya Kerem Kamal'dan geldi. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Mısırlı rakibini 7-6, yarı finalde ise Hırvat rakibini 9-1 ile mağlup ederek finale çıktı. Milli güreşçi, final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca'yı 8-0 ile geçerek şampiyon oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Kerem Kamal Akdeniz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title