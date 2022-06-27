Akdeniz Oyunları'nda Kerem Kamal'dan altın madalya Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunlarında milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca'yı 8-0 yenerek altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunlarında milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca'yı 8-0 yenerek altın madalya kazandı. Akdeniz Oyunları'nda güreş müsabakalarında ilk altın madalya Kerem Kamal'dan geldi. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Kerem Kamal, çeyrek finalde Mısırlı rakibini 7-6, yarı finalde ise Hırvat rakibini 9-1 ile mağlup ederek finale çıktı. Milli güreşçi, final müsabakasında Fransız rakibi Leo Tudezca'yı 8-0 ile geçerek şampiyon oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Kerem Kamal Akdeniz Spor Haberler

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