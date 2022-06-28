Akdeniz Oyunları'nda judo müsabakaları yarın başlayacak Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda judo müsabakaları yarın başlayacak. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda judo müsabakaları yarın başlayacak. Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak judo müsabakalarında 24 ülkeden 75 kadın ve 86 erkek sporcu tatamiye çıkacak. Türkiye'yi 7'şer kadın ve erkek milli judocu temsil edecek. Judo müsabakalarının ilk gününde kadınlarda 48, 52 ve 57, erkeklerde 60 ve 66 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak. Kadınlarda 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda Buketnur Karabulut, 57 kiloda Hasret Bozkurt, erkeklerde ise 60 kiloda Mihraç Akkuş, 66 kiloda Ejder Toktay madalya karşılaşmaları yapacak. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Akdeniz Oyunları Türkiye Cezayir Spor Haberler

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