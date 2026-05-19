Akdeniz Belediyespor BAL için son hazırlığını yaptı

Akdeniz Belediyespor, Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselmek için Anamur Belediyespor ile oynayacağı play-out maçının hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Anamur takımıyla karşılaşacak Akdeniz ekibi, son antrenmanını yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

Sezon boyunca büyük özveriyle mücadele ettiklerini kaydeden Karamehmetoğlu, "Mersin futbolu adına yakışır, seyir zevki yüksek bir maç olmasını temenni ediyorum. Anamur Belediyespor köklü bir camia, onlara saygı duyuyoruz ancak bizim tek hedefimiz var o da Bölgesel Amatör Lig. Sahaya mutlaka kazanmak için çıkacağız. Takımımıza güvenim tam." ifadelerini kullandı.

Süper Amatör Lig Play-Off Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Akdeniz ekibi ile BAL 6. Grup'ta baraj kontenjanına takılan Anamur temsilcisinin karşılaşacağı müsabaka, yarın saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı kazanan takım, yeni sezonda BAL'da mücadele etmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA / Serkan Avci
