Akçakoca Gençlik Merkezi'nden Liseli Gençlere Spor Etkinlikleri

Akçakoca Gençlik Merkezi'nden Liseli Gençlere Spor Etkinlikleri
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Gençlik Merkezi, lise öğrencilerine yönelik tanıtım ve spor etkinlikleri düzenleyerek gençlere keyifli anlar yaşatıyor.

DÜZCE (İHA) – Akçakoca ilçesindeki Gençlik Merkezi, liseli gençlere hem merkezin imkanlarını tanıtıyor hem de çeşitli sportif etkinliklerle keyifli anlar yaşatıyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Akçakoca Gençlik Merkezi, ilçedeki lise öğrencilerine yönelik tanıtım ve spor etkinlikleri düzenliyor. Bu kapsamda Gençlik Merkezi yetkilileri, Akçakoca Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen ekipler, Gençlik Merkezi'nin faaliyetleri ve gençlere sunduğu imkanlar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirmenin ardından öğrenciler için çeşitli spor oyunları ve etkinlikler organize edildi. Gençler, hem rekabet etti hem de eğlenceli vakit geçirdi. - DÜZCE

