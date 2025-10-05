Akçakoca Gençlik Merkezi'nden Liselere Spor Tanıtımı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı çalışmalarını sürdüren Akçakoca Gençlik Merkezi Akçakoca'da liselere giderek spor oyunları ile tanıtımlarını sürdürüyor.

Düzce'nin en büyük ilçesi olan Akçakoca'da hizmetlerine devam eden Akçakoca Gençlik Merkezi tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Akçakoca Lisesi'ne giden ekipler ilk olarak gençlerle teorik olarak bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler daha sonra tanışma oyunları hazırlayarak liseli gençler ile tanışmasının ardından çeşitli spor oyunları ile Gençlik Merkezi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE