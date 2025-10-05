Haberler

Akçakoca Gençlik Merkezi'nden Liselere Spor Tanıtımı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi, liselere giderek spor oyunları ve tanıtım etkinlikleri düzenliyor. Öncelikle teorik bilgilendirme yaparak gençlerle tanışan ekipler, çeşitli spor oyunları ile gençlere hizmetlerini tanıtmaktadır.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı çalışmalarını sürdüren Akçakoca Gençlik Merkezi Akçakoca'da liselere giderek spor oyunları ile tanıtımlarını sürdürüyor.

Düzce'nin en büyük ilçesi olan Akçakoca'da hizmetlerine devam eden Akçakoca Gençlik Merkezi tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Akçakoca Lisesi'ne giden ekipler ilk olarak gençlerle teorik olarak bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler daha sonra tanışma oyunları hazırlayarak liseli gençler ile tanışmasının ardından çeşitli spor oyunları ile Gençlik Merkezi'nin tanıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
