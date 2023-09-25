Akarsu Slalom Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular mücadele etti

İngiltere'de düzenlenen Akarsu Slalom Dünya Şampiyonası yarışları sona erdi.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lee Valley'de gerçekleştirilen ve 19 Eylül'de başlayan organizasyonda 58 ülkeden 302 sporcu, olimpiyat kotası için mücadele verdi.

Yarışlarda Türkiye'yi milli sporcular Mustafa Arda Acar, Yusuf Emir Ertek, Tarık Tuğcu, Muhammet Usta ve Emir Fazıl Yazıcı temsil etti.

Toplam 26 ekibin mücadele ettiği erkekler kayak takım kategorisinde Mustafa Arda Acar, Yusuf Emir Ertek ve Tarık Tuğcu'dan oluşan milli takım, organizasyonu 25. sırada tamamladı.

101 sporcunun yarıştığı erkekler K1 kategorisi ilk deneme inişlerinde ay-yıldızlı sporculardan Tarık Tuğcu 91'inci, Mustafa Arda Acar 97'nci ve Yusuf Emir Ertek 99'uncu oldu.

71 sporcunun yer aldığı ikinci deneme inişlerinde ise yarışı Mustafa Arda Acar 30'uncu, Yusuf Emir Ertek 44'üncü, Tarık Tuğcu ise 48. sırada tamamlayarak elendi.

74 sporcunun mücadele ettiği erkekler C1 kategorisi ilk deneme inişlerinde Muhammet Usta 62'nci, Emir Fazıl Yazıcı ise 63'üncü sırada yer aldı.

54 sporcunun yarıştığı ikinci deneme inişlerini ise Muhammet Usta 48'inci, Emir Fazıl Yazıcı ise 51. sırada bitirdi.