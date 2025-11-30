Ajax taraftarı adeta stadı yaktı, hakem maçı erteledi

Hollanda Ligi'nin 14. haftasında Ajax ile Groningen karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan maça Ajax taraftarının gösterisi damga vurdu.

ONLARCA MEŞALE YAKILDI, SAHAYA HAVAİ FİŞEK ATILDI

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Mücadelenin 6. dakikasında Ajax taraftarları, bu ayın başında vefat eden 'Hooligans' grubunun tanınan ismi Tum'u maç başında anmak istedi. Taraftarlar, tribünlerde onlarca meşale yaktı ve ardından sahaya doğru havai fişek patlattı.

FUTBOLCULAR SAHADAN KAÇTI, HAKEM MAÇI ERTELEDİ

Çıkan olayların ardından futbolcuların saha kenarına kaçtığı görüldü. Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi futbolcularla birlikte koşarak soyunma odasına gitti. Bir süre bekleyen maçın hakeminin mücadeleyi iptal ettiği açıklandı.