Ajax taraftarı adeta stadı yaktı, hakem maçı erteledi
Hollanda Ligi takımlarından Ajax takımının tribünleri, FC Groningen'e karşı oynanan mücadelede, bu ayın başlarında hayatını kaybeden 'Hooligans' grubunun tanınan ismi Tum'u anmak için meşaleli gösteri düzenledi. Futbolcular ve hakem, koşarak soyunma odasına yöneldi. Karşılaşmanın hakemi, mücadeleyi erteledi.
- Ajax taraftarları, Johan Cruyff Arena'da Groningen maçında onlarca meşale yaktı ve sahaya havai fişek attı.
- Hakem, maçın 6. dakikasında olaylar nedeniyle oyunu durdurdu ve futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti.
- Maç, hakem tarafından iptal edildi.
Hollanda Ligi'nin 14. haftasında Ajax ile Groningen karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan maça Ajax taraftarının gösterisi damga vurdu.
ONLARCA MEŞALE YAKILDI, SAHAYA HAVAİ FİŞEK ATILDI
Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Mücadelenin 6. dakikasında Ajax taraftarları, bu ayın başında vefat eden 'Hooligans' grubunun tanınan ismi Tum'u maç başında anmak istedi. Taraftarlar, tribünlerde onlarca meşale yaktı ve ardından sahaya doğru havai fişek patlattı.
FUTBOLCULAR SAHADAN KAÇTI, HAKEM MAÇI ERTELEDİ
Çıkan olayların ardından futbolcuların saha kenarına kaçtığı görüldü. Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi futbolcularla birlikte koşarak soyunma odasına gitti. Bir süre bekleyen maçın hakeminin mücadeleyi iptal ettiği açıklandı.