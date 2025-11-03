Haberler

Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaklaşırken, Ajax-Galatasaray karşılaşmasını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Daha önce Türk takımlarının birçok maçında görev alan Bastien, deneyimiyle tanınıyor.

UEFA, 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda'da oynanacak Ajax- Galatasaray maçında düdüğü Fransız hakem Benoit Bastien'in çalacağını duyurdu.

ÖNEMLİ MAÇLARDA DÜDÜK ÇALDI

41 yaşındaki Bastien, uzun yıllardır FIFA kokartlı hakem olarak görev yapıyor ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, EURO elemeleri gibi organizasyonlarda önemli maçlara çıktı.

Benoit Bastien yönetiminde Milli Takım ve Türk kulüplerininin elde ettiği skorlar;

  • 26.09.2024 Fenerbahçe 2-1 Union SG
  • 15.03.2023 Başakşehir 1-4 Gent
  • 10.03.2022 Barcelona 0-0 Galatasaray
  • 28.09.2021 Ajax 2-0 Beşiktaş
  • 01.09.2021 Türkiye 2-2 Karadağ
  • 19.08.2021 Fenerbahçe 1-0 Helsinki
  • 07.10.2020 Almanya 3-3 Türkiye
  • 07.11.2019 Krasnodar 3-1 Trabzonspor
  • 24.10.2018 Galatasaray 0-0 Schalke
  • 09.10.2017 Finlandiya 2-2 Türkiye
  • 20.10.2016 Manchester United 4-1 Fenerbahçe
  • 17.09.2015 Fenerbahçe 1-3 Molde
  • 28.05.2014 Sırbistan U19 1-1 Türkiye U19

Türk takımları, Benoit Bastien'in yönettiği 13 maçta 2 galibiyet 6 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.

Haberler.com
