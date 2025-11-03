Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

UEFA, 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda'da oynanacak Ajax- Galatasaray maçında düdüğü Fransız hakem Benoit Bastien'in çalacağını duyurdu.

ÖNEMLİ MAÇLARDA DÜDÜK ÇALDI

41 yaşındaki Bastien, uzun yıllardır FIFA kokartlı hakem olarak görev yapıyor ve Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, EURO elemeleri gibi organizasyonlarda önemli maçlara çıktı.

Benoit Bastien yönetiminde Milli Takım ve Türk kulüplerininin elde ettiği skorlar;

26.09.2024 Fenerbahçe 2-1 Union SG

15.03.2023 Başakşehir 1-4 Gent

10.03.2022 Barcelona 0-0 Galatasaray

28.09.2021 Ajax 2-0 Beşiktaş

01.09.2021 Türkiye 2-2 Karadağ

19.08.2021 Fenerbahçe 1-0 Helsinki

07.10.2020 Almanya 3-3 Türkiye

07.11.2019 Krasnodar 3-1 Trabzonspor

24.10.2018 Galatasaray 0-0 Schalke

09.10.2017 Finlandiya 2-2 Türkiye

20.10.2016 Manchester United 4-1 Fenerbahçe

17.09.2015 Fenerbahçe 1-3 Molde

28.05.2014 Sırbistan U19 1-1 Türkiye U19

Türk takımları, Benoit Bastien'in yönettiği 13 maçta 2 galibiyet 6 beraberlik 5 mağlubiyet aldı.