Air Badminton'da Türkiye Milli Takımı Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı

Air Badminton'da Türkiye Milli Takımı Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Air Badminton'da Türkiye Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında gümüş madalya kazanarak ikinci oldu. Plajda oynanan branşta Türkiye'nin kategorideki ilk Avrupa ikinciliği yaşanırken kadrodaki Erzincanlı sporcular da başarıda yer aldı.
Yunanistan'ın Olympia kentinde düzenlenen Europe Air Badminton Continental Championships müsabakalarında mücadele eden Türkiye Milli Takımı, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Plajda oynanan Air Badminton branşında elde edilen derece, Türkiye'nin bu kategorideki ilk Avrupa ikinciliği olarak kayıtlara geçti.
Milli takım kadrosunda yer alan Erzincanlı sporcular Emirhan Budak, Semih Baha Başakın ve Samet Özdemir de elde edilen başarıda yer aldı.
Avrupa ikinciliğiyle gümüş madalya kazanan milli sporcular, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederek önemli bir başarıya imza attı.
Milli takımın başarısı spor camiasında sevinçle karşılanırken sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.