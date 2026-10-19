Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Air Badminton'da Türkiye Milli Takımı Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Air Badminton'da Türkiye Milli Takımı Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Air Badminton'da Türkiye Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında gümüş madalya kazanarak ikinci oldu. Plajda oynanan branşta Türkiye'nin kategorideki ilk Avrupa ikinciliği yaşanırken kadrodaki Erzincanlı sporcular da başarıda yer aldı.

Yunanistan'ın Olympia kentinde düzenlenen Europe Air Badminton Continental Championships müsabakalarında mücadele eden Türkiye Milli Takımı, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Plajda oynanan Air Badminton branşında elde edilen derece, Türkiye'nin bu kategorideki ilk Avrupa ikinciliği olarak kayıtlara geçti.

Milli takım kadrosunda yer alan Erzincanlı sporcular Emirhan Budak, Semih Baha Başakın ve Samet Özdemir de elde edilen başarıda yer aldı.

Avrupa ikinciliğiyle gümüş madalya kazanan milli sporcular, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederek önemli bir başarıya imza attı.

Milli takımın başarısı spor camiasında sevinçle karşılanırken sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Ne olduğunu kimse anlamadı! 54. dakikada 2-1 olan maçın skoru inanılmaz

54'te 2-1 olan maçın skoru inanılmaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEVA Partili Ekmen’den 'Patates yolsuzluğu' tepkisi: Örtülen her yolsuzluk daha büyüğüne cesaret sağlıyor

Ekmen'den "Patates yolsuzluğu" tepkisi: Daha büyüğüne cesaret veriyor
İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi

İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi
Kapısı açılan ambulans uçak Dakka'ya indi, hasta hayatını kaybetti

Ambulans uçağa binmenin bedelini canıyla ödedi
Kylie Jenner 50 milyon dolarlık sütyenle podyuma çıktı

Kylie Jenner podyuma çıktı, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi

2 saat 15 dakika süren dev derbi! 3 sayı farkla kazandılar
Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar

Serenay Sarıkaya'ya yemek yediği restoranda sürpriz not: Misafirler...
Barcelona'ya karşı kimsenin yapamadığını Galatasaray başardı

Barcelona'ya karşı kimsenin yapamadığını Galatasaray başardı