Ahmetcan Kaplan: Önce Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi, sonra Avrupa - Haberler

"Avrupa'da hayalim var ama Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi ayrı bir mutluluk olur"

"A Milli Takım forması giymek istiyorum"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Türkiye Ümit Milli Takım ve Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kaplan, "Tabii ki Avrupa'ya gitmek isterim ama bir yıl daha kal derlerse Şampiyonlar Ligi oynamak da benim hayalim. Kendi takımımda Şampiyonlar Ligi forması giymek ayrı bir mutluluk olur" dedi.

Futbolunu örnek aldığı için de genç stoper, "Virgil van Dijk'ı ve Laporte'u örnek alıyorum ama sol ayaklı olduğu için genellikle Aymeric Laporte'u daha çok izliyorum, takip ediyorum" açıklamasında bulundu.