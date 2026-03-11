U23 Avrupa Şampiyonası'nda Ahmet Yağan'dan gümüş madalya

U23 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda Ahmet Yağan gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda mücadele eden milli güreşçi Ahmet Yağan gümüş madalyanın sahibi oldu. Yağan, Belaruslu rakibi Artsiom Belavusau'yu 3-2 mağlup etti. Çeyrek finalde Moldovalı rakibi Marius Retcoy'u 8-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı Artur Kostiuk'u 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde ise Rus rakibi Bozigit Islamgereev ile karşı karşıya geldi ve rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı