U23 Avrupa Şampiyonası'nda Ahmet Yağan'dan gümüş madalya

Güncelleme:
Sırbistan'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda Ahmet Yağan, serbest stil 86 kiloda Belaruslu rakibini mağlup ederek finale yükseldi, ancak finalde Rus rakibine kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

U23 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda Ahmet Yağan gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda mücadele eden milli güreşçi Ahmet Yağan gümüş madalyanın sahibi oldu. Yağan, Belaruslu rakibi Artsiom Belavusau'yu 3-2 mağlup etti. Çeyrek finalde Moldovalı rakibi Marius Retcoy'u 8-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı Artur Kostiuk'u 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde ise Rus rakibi Bozigit Islamgereev ile karşı karşıya geldi ve rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu. - İSTANBUL

