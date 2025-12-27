Ahmet Ürkmezgil: "Beşiktaş için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlılar için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş Kulübü'nde 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantının açılış konuşmasını Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil yaptı. Birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurgulayan Ürkmezgil, "Çok adaylı ve uzun süren bir seçim dönemi oldu. Bu dönemde bazı olumsuz şeyler de yaşandı. Bu saatten sonra bunları tabii tek tek dile getirmeyeceğiz. Ekibim ve ben ne bugün ne de yarın böyle bir yarışa girmeyeceğimizi baştan söyleyeyim. Bu yarışa girdiğimde beni en çok motive eden şey camiamızın son yıllardaki bölünmüşlüğü ve bu durumu düzeltmek için neler yapabileceğimizin düşüncesiydi. Kulüpte birçok görevde yer aldım ve bu işe soyunmam gerektiğini düşündüm. O dönemlerde de Beşiktaş feda dönemindeydi ve bu dönemden çok da farklı bir durumda değildi. O günlerde kısa sürede sağladığımız kenetlenmeyle güzel sonuçlar peş peşe gelmişti ve gerekli altyapıyı sağlamıştık. Bu durumların en önemli paydası birlik ve beraberlikti. Bu beraberliğin tekrar gerçekleşmesi durumunda güzel günler göreceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'a katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - İSTANBUL