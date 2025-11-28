Haberler

Ahmet Oğuz: 'Kornerde şut denedim ama asist oldu'

Ahmet Oğuz: 'Kornerde şut denedim ama asist oldu'
Güncelleme:
Kocaelisporlu oyuncu Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, edinilen galibiyet ve kendi performansı hakkında konuştu. Oğuz, antrenörün motivasyonuna değinerek, takımın güçlü bir şekilde sahada mücadele ettiğini belirtti.

Kocaelisporlu oyuncu Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kornerde şut denedim ama asist oldu. Bu konuda da mutluyum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takım kaptanı Ahmet Oğuz, "6 hafta önce bunu hocamız 'Siz bir daha yenilmeyeceksiniz' demişti. Biz de dinledik ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ne kadar takımımıza sahip çıkabiliyorsak, ortaya efor, güç koyabilirsek koymaya çalışıyoruz ve sonuçlarını da alıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

Bugünkü performansı hakkında ise Oğuz, "Savaştım yine. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Kornerde şut denedim ama asist oldu. Bu konuda da mutluyum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
