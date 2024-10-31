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Ahmet Karadağ, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Seçildi

Ahmet Karadağ, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Seçildi
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Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Karadağ, 124 oy alarak 4 yıllığına başkan seçildi. Rakibi Halil Akkaş 121 oyda kaldı.

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda başkan Ahmet Karadağ seçildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 6'ncı Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Genel kurulda eski milli atlet Halil Akkaş ve Ahmet Karadağ başkanlık için yarıştı.

268 delegenin 248'i genel kurula katılırken, 124 oy olan Ahmet Karadağ, 4 yıllığına Türkiye Atletizm Federasyonu başkanı seçildi. 2021-24 yılları yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 3 oy geçersiz sayılırken, Karadağ'ın rakibi Halil Akkaş ise 121 oyda kaldı.

Ahmet Karadağ'ın yönetiminde, "Fikret Çetinkaya, Ayşegül Baklacı, Oktay Alptekin, Abdullah Yılmaz, Murat Turfan, Halit Özdilek, Özgür Ulupınar, Burak İleri, Nihat Bağcı, Mehmet Münir Cura" yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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