Ahmet Kaplan Wimbledon'da Yarı Finale Yükseldi

Ahmet Kaplan Wimbledon'da Yarı Finale Yükseldi
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Tekerlekli sandalye Quad kategorisinde mücadele eden Türk tenisçi Ahmet Kaplan, Wimbledon'da yarı finale çıkarak tarihi bir başarı elde etti. Kaplan, çeyrek finalde dünya beş numarası Andy Lapthorne'yi mağlup etti.

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'da tekerlekli sandalye Quad kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan yarı finale yükseldi.

Dünya sıralamasında dördüncü sırada bulunan Ahmet Kaplan, Wimbledon Quad tekler çeyrek finalinde dünya beş numarası İngiliz raket Andy Lapthorne ile karşılaştı. Ev sahibi ülkeden Lapthorne'yi 6-2, 1-6, 6-2 mağlup eden Kaplan, Wimbledon Quad kategorisinde yarı finale yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilke imza attı.

Ahmet 11 Temmuz Cuma günü yarı finalde Quad dünya 1 numarası Niels Vink ile karşılaşacak.

Ahmet Kaplan çiftlerde ise yarı final mücadelesinde 2 numaralı seri başı olarak partneri Sam Schroder ile Gregory Slade/ Donald Ramphadi ikilisiyle yarın TSİ en erken 15.00'de karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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