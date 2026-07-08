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Para tenisçi Ahmet Kaplan, Wimbledon'a ilk turda veda etti

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Türk tekerlekli sandalye tenisçisi Ahmet Kaplan, Wimbledon'da Hollandalı rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'dan ilk turda elendi.

Dünya 5 numarası Ahmet, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada, 8 sporcunun mücadele ettiği quad tekler kategorisinde ilk tur maçına çıktı.

Ahmet, Hollandalı, 2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Sam Schroder ile karşılaştığı mücadeleyi 2-0 (0-6, 0-6) kaybederek turnuvaya teklerde veda etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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