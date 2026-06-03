Para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi
Quad tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden dünya 5 numarası Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta çeyrek finalde Gregory Slade'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Genç erkeklerde Kaan Işık Koşaner ise elendi.
Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale çıktı.
Dünya 5 numarası Ahmet, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, klasmanın 9. basamağındaki Büyük Britanyalı Gregory Slade ile karşılaştı.
Ahmet, 44 dakika süren maçı oyun vermeden 2-0 (6-0, 6-0) kazanarak sonraki turda Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.
Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Işık Koşaner ise 6 numaralı seribaşı ABD'li Keaton Hance ile oynadığı 3. tur maçını 2-0 (6-1, 6-1) kaybederek elendi.