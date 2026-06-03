Haberler

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Quad tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden dünya 5 numarası Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta çeyrek finalde Gregory Slade'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Genç erkeklerde Kaan Işık Koşaner ise elendi.

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) yarı finale çıktı.

Dünya 5 numarası Ahmet, başkent Paris'te düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, klasmanın 9. basamağındaki Büyük Britanyalı Gregory Slade ile karşılaştı.

Ahmet, 44 dakika süren maçı oyun vermeden 2-0 (6-0, 6-0) kazanarak sonraki turda Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.

Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Kaan Işık Koşaner ise 6 numaralı seribaşı ABD'li Keaton Hance ile oynadığı 3. tur maçını 2-0 (6-1, 6-1) kaybederek elendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin

Reha Muhtar'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cenazeme gelmesin
Otobüs durağındaki bankta ölü bulundu

Adliye önünde korkunç olay! Otobüs durağına gelenler fark etti
Bölüm başkanı 'Diplomanızı vermiyorum' dedi, salon karıştı

Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar

Bir kamyonet dolusu sokak köpeğini bıraktıkları yere bakın