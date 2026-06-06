Para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta ikinci oldu
Tekerlekli sandalye tenisçisi Ahmet Kaplan, Fransa Açık (Roland Garros) tekler finalinde Niels Vink'e 2-0 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Ahmet, tekerlekli sandalye tenisinde grand slam finali oynayan ilk Türk sporcu oldu.
Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ı (Roland Garros), teklerde ikinci sırada tamamladı.
Dünya 5 numarası Ahmet Kaplan, başkent Paris'teki tekler finalinde 2 numaralı seribaşı Niels Vink ile karşılaştı.
Ahmet, böylece tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finali oynayan ilk Türk sporcu oldu.
Final müsabakasını 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Hollandalı Vink, Fransa Açık'ta 3'üncü, grand slam turnuvalarında 9'uncu tekler şampiyonluğuna ulaştı.
24 yaşındaki para tenisçi Ahmet, yarı finalde Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'i mağlup etmişti.