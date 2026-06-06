Haberler

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa Açık'ta ikinci oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekerlekli sandalye tenisçisi Ahmet Kaplan, Fransa Açık (Roland Garros) tekler finalinde Niels Vink'e 2-0 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Ahmet, tekerlekli sandalye tenisinde grand slam finali oynayan ilk Türk sporcu oldu.

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ı (Roland Garros), teklerde ikinci sırada tamamladı.

Dünya 5 numarası Ahmet Kaplan, başkent Paris'teki tekler finalinde 2 numaralı seribaşı Niels Vink ile karşılaştı.

Ahmet, böylece tekerlekli sandalye tenisinde teklerde grand slam finali oynayan ilk Türk sporcu oldu.

Final müsabakasını 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Hollandalı Vink, Fransa Açık'ta 3'üncü, grand slam turnuvalarında 9'uncu tekler şampiyonluğuna ulaştı.

24 yaşındaki para tenisçi Ahmet, yarı finalde Hollanda'dan 1 numaralı seribaşı Sam Schroder'i mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları
Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü
Ahmet Bulut'tan Aziz Yıldırım'a büyük sitem: Keşke bizi de sevseydiniz

''Efsane başkanımız'' dediği Aziz Yıldırım'a artık o da esti gürledi
Özgür Özel: Gerekirse bu başı vereceğim ama baş eğmeyeceğim

Özgür Özel'den net mesaj: Gerekirse bu başı vereceğim ama...
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

Hangi aday önde? Tezahüratlardaki fark dikkat çekti
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı

Büyük gerginlik! Özgür Özel, makam aracına alarak kurtardı
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!