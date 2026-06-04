Ahmet Kaplan Roland Garros'ta adını finale yazdırdı

AHMET Kaplan Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad kategorisinde katıldığı sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Roland Garros'ta finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

Yarı final karşılaşmasında dünya sıralamasının 2'nci basamağındaki, turnuvanın 1 numaralı seri başı, 7 tekler ve 11 çiftler olmak üzere toplam 18 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Hollandalı Sam Schroder ile karşılaşan Ahmet Kaplan, rakibini 6-4, 4-6, 6-1'lik setlerle mağlup ederek finale yükseldi.

Bu sonuçla Ahmet Kaplan, Roland Garros tarihinde tekerlekli sandalye tenisinde tekler kategorisinde finale yükselen ilk Türk tenisçi olarak Türk tenis tarihine geçti.

Paris'te elde ettiği bu tarihi başarıyla adını Türk tenis tarihine yazdıran milli tenisçimiz, Roland Garros Quad Tekler Finali'nde 6 Haziran Cumartesi günü turnuvanın 2 numaralı seri başı Niels Vink ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı