Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi
Dünya 4 numarası Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta quad tekerlekli sandalye çeyrek finalinde Brezilyalı Leandro Pena'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı.
Dünya 4 numarası Ahmet, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, Brezilyalı Leandro Pena ile karşılaştı.
Ahmet, 1,5 saat sonunda korttan 2-0 (7-6, 6-2) galip ayrılarak sonraki turda Hollanda'dan 2 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor