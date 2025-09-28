Haberler

Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Güncelleme:
Ankara'da düzenlenen Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası'nda Zeren Spor, finalde Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın finali, Ahmet Göksu'nun kızı İldem Sevsay tarafından ödül takdimi ile sona erdi.

Zeren Spor Kulübü ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası, sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda merhum Ahmet Göksu'nun adıyla bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva son gün karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Günün son karşılaşmasında Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 25-23, 23-25, 25-13, 22-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Şampiyonluk kupası, Ahmet Göksu'nun kızı İldem Sevsay tarafından takdim edildi.

Diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Developres Rzeszow-Beşiktaş: 3-0

SC Potsdam-Maritza Plovdiv: 0-3

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
