Zeren Spor Kulübü ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası, sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda merhum Ahmet Göksu'nun adıyla bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva son gün karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Günün son karşılaşmasında Zeren Spor, Nilüfer Belediyespor Eker'i 25-23, 23-25, 25-13, 22-25 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Şampiyonluk kupası, Ahmet Göksu'nun kızı İldem Sevsay tarafından takdim edildi.

Diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Developres Rzeszow-Beşiktaş: 3-0

SC Potsdam-Maritza Plovdiv: 0-3