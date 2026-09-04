Haberler

Milli Sporcu Çakır'dan Tarihi Derece

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli sporcu Ahmet Emin Çakır, Avusturya'da düzenlenen Avrupa Gençler Tırmanış Serisi'nde 4. oldu.

Milli sporcu Ahmet Emin Çakır, Avusturya'da düzenlenen Avrupa Gençler Tırmanış Serisi'nde 4. oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Imst kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Ahmet Emin Çakır, 17 yaş altı erkekler hız tırmanış kategorisinde yarışı 4. sırada tamamladı.

Milli sporcu, spor tırmanışta bu kategoride Türkiye'nin ilk ve en yüksek derecesini elde etti.

Kaynak: AA
Osimhen sakatlandı! 5 gollü nefes kesen maçın galibi Galatasaray

Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO petrol boru hattı patladı! Ekipler bölgeye sevk edildi

NATO petrol boru hattında patlama! Yetkililer bölgeye sevk edildi
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte

Bir ülkeden dünyaya örnek olacak karar! Bunu yapan artık hapse girecek
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor; binlerce yılan burada

Cennet gibi görünüyor ama burası dünyanın en tehlikeli adası

Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı

Bu kez çaresiz kaldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi