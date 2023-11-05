Haberler ›› Spor ›› Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu: Hayatımda böylesini görmedim

Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük'ü yerden yere vurdu: Hayatımda böylesini görmedim

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yendiği mücadeleyi yorumcu Ahmet Çakar değerlendirdi. Hakem Zorbay Küçük'ün Trabzonspor aleyhine düdükler çaldığını belirten Çakar, "Hiçbir derbide bu geceki kadar bir takımın bilerek veya bilmeyerek kollandığına ve diğer takımın bu kadar ezildiğine şahit olmadım. 4 tane majör hata var!" dedi.