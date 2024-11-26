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Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar

Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
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Barıştığı Erman Toroğlu ile Candaş Tolga Işık'ın programına katılan Ahmet Çakar, Türk hakemleri ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Çakar, "5 sene öncesine kadar birkaç tane çok ünlü hakem kulüp mafyalarının kucağındaydı. Şantaj yüzünden maçları manipüle etmek zorunda kaldılar" dedi.

Geçtiğimiz günlerde barıştığını açıklayan iki ünlü eski hakem spor yorumcusu Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu,Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Program'da Ahmet Çakar'dan Türk hakemlerle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

"PLAJDA MAÇ YÖNETEMEZ"

Erman Toroğlu'nun "VAR hakemleri torpilli. Son Fenerbahçe maçında VAR hakemi kötü niyetliydi." ifadesinin üzerine Ahmet Çakar "Altına imzamı atarım. Biz Erman'la MHK Başkanı olsak, Yaşar Kemal Uğurlu bırak amatör kümeyi, plajda maç yönetemez" diyerek VAR hakemlerini hedef aldı.

"ŞANTAJ YÜZÜNDEN MAÇLARI MANİPÜLE ETTİLER"

Sözlerine devam eden Ahmet Çakar, "5 sene öncesine kadar birkaç tane çok ünlü hakem kulüp mafyalarının kucağındaydı. Şantaj yüzünden maçları manipüle etmek zorunda kaldılar" diyerek Türk futbolunun hiç bir zaman temiz kalmadığını öne sürdü.

"YAPI'DAN EN ÇOK GALATASARAY YARARLANDI"

Candaş Tolga Işık'ın "Futbolda Bir Yapı Gerçekten Var mı?" sorusuna yönelik Çakar, "Yapı'nın ana noktası federasyon başkanlarıdır. Geçen sene Galatasaray'ın çok borusu öttü kabul edin. Rahmetli Süleyman Seba ve Turgay Atasü zamanında da Beşiktaş'ın borusu ötüyordu. Yapı'dan en çok Galatasaray yararlandı" sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

her taşın altından galalasaray çıkıyor

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Haber YorumlarıNesim Çınık:

bunların maaşını Acun veriyor herhalde

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Haber YorumlarıMGk:

Eğer ki tam adalet olsaydı Galatasaray 6. Yıldızı takmıştı bırakın masal anlatmayı

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Haber YorumlarıMiz:

bunlari futbol yorumcusu diye tv çıkarıyorlar nerede 2000 başları 90 lar yorumcular. bunlar onların ayakkabısı olamaz....

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Haber YorumlarıBay Che:

ikinizi toplasan collinanın toştoşu olmaz zamanında yaptığınız hakemliği gördük okanın ayağı kırıldığında sadece sarı kart vermişti

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hasturla

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