Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar

Geçtiğimiz günlerde barıştığını açıklayan iki ünlü eski hakem spor yorumcusu Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu,Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Program'da Ahmet Çakar'dan Türk hakemlerle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

"PLAJDA MAÇ YÖNETEMEZ"

Erman Toroğlu'nun "VAR hakemleri torpilli. Son Fenerbahçe maçında VAR hakemi kötü niyetliydi." ifadesinin üzerine Ahmet Çakar "Altına imzamı atarım. Biz Erman'la MHK Başkanı olsak, Yaşar Kemal Uğurlu bırak amatör kümeyi, plajda maç yönetemez" diyerek VAR hakemlerini hedef aldı.

"ŞANTAJ YÜZÜNDEN MAÇLARI MANİPÜLE ETTİLER"

Sözlerine devam eden Ahmet Çakar, "5 sene öncesine kadar birkaç tane çok ünlü hakem kulüp mafyalarının kucağındaydı. Şantaj yüzünden maçları manipüle etmek zorunda kaldılar" diyerek Türk futbolunun hiç bir zaman temiz kalmadığını öne sürdü.

"YAPI'DAN EN ÇOK GALATASARAY YARARLANDI"

Candaş Tolga Işık'ın "Futbolda Bir Yapı Gerçekten Var mı?" sorusuna yönelik Çakar, "Yapı'nın ana noktası federasyon başkanlarıdır. Geçen sene Galatasaray'ın çok borusu öttü kabul edin. Rahmetli Süleyman Seba ve Turgay Atasü zamanında da Beşiktaş'ın borusu ötüyordu. Yapı'dan en çok Galatasaray yararlandı" sözlerini sarf etti.