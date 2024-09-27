Ahmet Çakar'dan Serhat Akın mesajı: Beni vuranlar yakalanmadı ama seninkiler yakalanacak

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

AHMET ÇAKAR'DAN DESTEK MESAJI

Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırı kamuoyunda infiale neden olurken eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken mesaj geldi. Çakar "Akın'a moral vermek amacıyla, "Geçmiş olsun Serhat kardeşim. Sakın sinme, sakın korkma, sakın geri adım atma. Polise düşen görev tetikçileri bulmak ama asıl olan azmettiricidir" dedi.

"20 SENE ÖNCE BELİMDEN VE KARNIMDAN 5 KURŞUN YEDİM"

Ayrıca, Çakar, kendisinin de geçmişte benzer bir saldırıya uğradığını hatırlatarak, "20 sene önce ben de belimden ve karnımdan beş kurşun yemiştim; beni vuran ve vurduran yakalanmadı ama rahat ol, seninkiler yakalanacak" ifadelerini kullandı.