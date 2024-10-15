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Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması

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A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda karşısında aldığı 4-2'lik galibiyeti futbol yorumcusu Ahmet Çakar, ağzından su fışkırtarak kutladı. Çakar'ın bu davranışı gündem oldu.

A Milli Futbol Takımı'mızın İzlanda'ya konuk olduğu maçtan sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılması tüm ülkede sevinç yarattı.

AĞZINDAN SU FIŞKIRTTI

Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 4-2 biten maç sonrası ne yapacağını bilemeyen 62 yaşındaki Ahmet Çakar bardağından ağzına su doldurarak canlı yayında su fışkırttı.

Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

A Milli Futbol Takımı Ahmet Çakar Televizyon Beyaz TV 3-sayfa İzlanda Futbol Spor

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Yorumlar (4)

albatros :

medya maymunu...

44
0
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Sinan Bulduk:

Bu insan değil Fil..

26
0
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Sessiz ciglik:

Izlemeyin kardesim sunlari. Allah rizasi icin izlemeyin

23
1
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Erdem Sen:

yasinin basinin adami ol la bi..

10
0
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