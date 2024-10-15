Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması

A Milli Futbol Takımı'mızın İzlanda'ya konuk olduğu maçtan sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılması tüm ülkede sevinç yarattı.

AĞZINDAN SU FIŞKIRTTI

Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 4-2 biten maç sonrası ne yapacağını bilemeyen 62 yaşındaki Ahmet Çakar bardağından ağzına su doldurarak canlı yayında su fışkırttı.