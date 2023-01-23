Ahmet Çakar'dan canlı yayında yıldız futbolcu için ağza alınmayacak sözler: Lan ne yapıyor bu!

Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın yıldızı Valentin Rosier'i Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sert eleştirdi. Ünlü yorumcu canlı yayında yaptığı değerlendirmede, "Rosier bir ahlaksızdır. Rosier bir utanmazdır ve Rosier, Beşiktaş düşmanıdır. 90+5'te edep yerini tutup hakemin yanında rakibine göstermek ne demek! 'Lan ne yapıyor bu' dedim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Rosier'in gördüğü kırmızı kart gündeme otururken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV ekranlarında Fransız futbolcu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"ROSIER BİR UTANMAZDIR"

Ahmet Çakar yaptığı yorumda, "Utanmaz adam. Rosier bir ahlaksızdır. Rosier bir utanmazdır ve Rosier, Beşiktaş düşmanıdır. 90+5'te edep yerini tutup hakemin yanında rakibine göstermek ne demek! 'Lan ne yapıyor bu' dedim." ifadelerini kullandı.

"KULÜBÜNÜZDE BİR TANE AHLAKSIZ VAR"

Çakar değerlendirmesinin devamında ise, "Sayın Ahmet Nur Çebi, kulübünüzde bir tane ahlaksız var. Diyeceksiniz ki 'Benim futbolcuma kimse ahlaksız diyemez', ben diyorum kardeşim. Edep yerini rakip oyuncuya gösteren adam ahlaksızdır." dedi.