Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim

Süper Lig'de sezon Gaziantep FK- Galatasaray mücadelesi ile başlarken Sarı-Kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazanarak lige 3 puanlı bir başlangıç yapmıştı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ı ve mücadeleyi değerlendiren Ahmet Çakar Süper Lig için çok konuşulacak bir tahminde bulundu.

"GALATASARAY 15 PUAN FARK ATAR"

Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olacağını söyleyen Ahmet Çakar " Galatasaray, en yakın rakibine 15 puan fark atar. 40 yıldır bu futbol sektörünün içerisindeyiz hiç bu kadar açık ara sezona favori giren bir takım görmedik. Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalamazsa Okan Buruk tartışılır. Zaten geçmiş Avrupa sonuçları Fatih Terim'in Avrupa'da elde ettiği başarıları elde edemeyeceğini gösterdi" dedi.

"ETEK GİYERİM"

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kadro gücüne de değinen Çakar, "Galatasaray'ın yedekleri bile Fenerbahçe'de direkt oynar Beşiktaş'ta zaten havada oynarlar. Böyle giderse Galatasaray burayı Almanya Bundesliga'ya getirir. Dakika 5... Feyenoord 1-0 öne geçerse tribünler Ali Koç istifa diye bağıracaklar. Fenerbahçe'nin 4 transferini topla Sane ve Osimhen'in sol bacağının baş parmağı etmez. 30 milyon Fenerbahçeli'nin 1 tanesi bile takımının ve kadrosunun Galatasaray'ın önünde olduğunu söyleyemez. Söylesin etek giyerim" dedi.