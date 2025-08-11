Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim

Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Haber Videosu

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olacağını iddia etti. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kadro gücüne de değinen Çakar, "Fenerbahçe'nin 4 transferini topla Sane ve Osimhen'in sol bacağının baş parmağı etmez. 30 milyon Fenerbahçeli'nin 1 tanesi bile takımının ve kadrosunun Galatasaray'ın önünde olduğunu söyleyemez. Söylesin etek giyerim" dedi.

Süper Lig'de sezon Gaziantep FK- Galatasaray mücadelesi ile başlarken Sarı-Kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazanarak lige 3 puanlı bir başlangıç yapmıştı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ı ve mücadeleyi değerlendiren Ahmet Çakar Süper Lig için çok konuşulacak bir tahminde bulundu.

"GALATASARAY 15 PUAN FARK ATAR"

Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olacağını söyleyen Ahmet Çakar " Galatasaray, en yakın rakibine 15 puan fark atar. 40 yıldır bu futbol sektörünün içerisindeyiz hiç bu kadar açık ara sezona favori giren bir takım görmedik. Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalamazsa Okan Buruk tartışılır. Zaten geçmiş Avrupa sonuçları Fatih Terim'in Avrupa'da elde ettiği başarıları elde edemeyeceğini gösterdi" dedi.

"ETEK GİYERİM"

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki kadro gücüne de değinen Çakar, "Galatasaray'ın yedekleri bile Fenerbahçe'de direkt oynar Beşiktaş'ta zaten havada oynarlar. Böyle giderse Galatasaray burayı Almanya Bundesliga'ya getirir. Dakika 5... Feyenoord 1-0 öne geçerse tribünler Ali Koç istifa diye bağıracaklar. Fenerbahçe'nin 4 transferini topla Sane ve Osimhen'in sol bacağının baş parmağı etmez. 30 milyon Fenerbahçeli'nin 1 tanesi bile takımının ve kadrosunun Galatasaray'ın önünde olduğunu söyleyemez. Söylesin etek giyerim" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Çanakkale'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, havalimanı kapatıldı

Tarım arazisinde başlayan alevler kenti sardı! Evler, arabalar yanıyor
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif

Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza

Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.