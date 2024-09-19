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Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini: İlk golü Galatasaray atar ama...

Ahmet Çakar'dan bomba derbi tahmini: İlk golü Galatasaray atar ama...
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Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında dikkat çeken bir tahminde bulundu. Çakar, derbinin ilk golünün Galatasaray'dan geleceğini ancak mücadelenin berabere sonuçlanacağını öne sürdü.

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanacak derbi hakkında dikkat çeken derbi tahmin yaptı.

"BERABERE BİTER"

Ahmet Çakar derbiye dair yaptığı yorumda, "Bence derbinin ilk golünü Galatasaray atar ama müsabaka da berabere biter" sözlerini kullanarak tahminde bulundu.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği zorlu karşılaşma 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (3)

selçuk gündoğdu:

3-1 FENER ALIR SENDE BU FALCILIĞINA SON VERİRİSN İNŞALLAH

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Sinan Bulduk:

Ahmet Çakar’a sanki müneccim çakmış..

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