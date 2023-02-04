Ahmet Bulut, Fenerbahçe Divan Kurulu'nda söyledikleriyle Ali Koç'un önüne geçti: Kilonuz kaç kuruş?

Fenerbahçe, Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Divan Kurulu üyesi Ahmet Bulut, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının orta hakemi Ali Palabıyık ve VAR hakemi Koray Gençerler'i hedef alan Bulut, "Yeni bir örgüt kurdunuz da haberimiz mi yok? Onu da deviririz. Kimsiniz siz, kilonuz kaç kuruş ya? Koray Gençerler'miş, Ali Palabıyık'mış... Kilonuz kaça? Kimsiniz siz?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin şubat ayı olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Tarihi bir katılımın olduğu toplantıda üyelerden Ahmet Bulut yaptığı konuşmayla büyük alkış aldı.

"BİZ BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEVİRDİK"

Adana Demirspor- Fenerbahçe maçının hakem yönetimini hedef alan Ahmet Bulut, "Biz bir terör örgütünü devirdik." derken Bulut, "Yeni bir örgüt kurdunuz da haberimiz mi yok? Onu da deviririz. Kimsiniz siz, kilonuz kaç kuruş ya? Koray Gençerler'miş, Ali Palabıyık'mış... Kilonuz kaça? Kimsiniz siz?

"BİZ DE ARKANIZDAN GİDELİM"

Başkan Ali Koç'a tam destek vereceklerini belirten Bulut, "Başkanım bugün farklı bir şey söyleyin, biz de arkanızdan gidelim." ifadelerini kullandı.