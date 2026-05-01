Ahmet Aytar Elazığ'da kabri başında anıldı

Elazığlı milli atlet Ahmet Aytar, vefatının 34. yıldönümünde kabri başında anıldı.

Elazığ'ın yetiştirdiği milli atlet merhum Ahmet Aytar, vefatının 34. yıldönümünde Asri Mezarlıkta kabri başında anıldı. Anma programına, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, kurum personelleri, sporcular ve merhumun oğlu Levent Aytar katıldı. Aytar'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, 'Uzun yıllar boyunca ilimizi atletizm alanında gururla temsil edip, ülkemize Akdeniz Oyunları Şampiyonasında atletizm alanında ilk altın madalyayı getiren sporcumuz Merhum Ahmet Aytar aynı zamanda, ilimizi temsilen katıldığı 1944, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956 ve 1960 yıllarında yapılan Türkiye Maraton Şampiyonalarında birincilik elde ederek 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonu olmuştur. Şuanda da Atatürk Stadyumu yanında yer alan 3 bin kişilik kapalı spor salonumuzda Merhum Ahmet Aytar'ın ismi yaşatılıyor. Vefatının 34. yıl dönümünde kabri başında dualarla andığımız milli atletimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

