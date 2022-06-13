Ahmet Ağaoğlu: Son derece verimli bir toplantı geçti

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Bunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Transfer limitleri konusunun da netleşmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Maslak ofiste gerçekleştirilen toplantı sonrası Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu ilk olarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bir toplantıya katılacakları için, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da uçağa yetişmesi gerektiği için toplantıdan erken ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

8+3 kuralının en az bir sene daha devam etmesi gerekiyor. Ortadan kaldırılması yönünde bir talebimiz yok. Sadece 8+3 olarak değerlendirmeyin. 14 yabancı mı, 12 yabancı mı? Çözülmeyen bir problem olarak Sayın Büyükekşi başkan seçildiği takdirde bu talebimizi önünde olacak."