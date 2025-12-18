Ahmed Kutucu bu sezon ilk golünü attı

Haberler

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir maçında 22. dakikada attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Mücadelede Galatasaray 1-0 öne geçti.

Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, Başakşehir maçıyla bu sezon ilk gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların tek golünü Ahmed Kutucu kaydetti. Müsabakanın 22. dakikasında Leroy Sane'nin pasında ceza yayının sol tarafından ceza sahası içine giren Kutucu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Bu sezon ilk kez 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu aynı zamanda ilk gol sevincini de yaşadı.

Ahmed Kutucu, 84. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı. - İSTANBUL

Haberler.com
