Ahlatlı öğrenci Simar Sert, bilek güreşi turnuvasında birinci oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ovakışla Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Simar Sert, Yıldız Erkekler Bilek Güreşi Doğu Anadolu Bölge Turnuvası'nda birinci oldu.

40 kiloda sağ kol ve sol kolda iki tane birincilik madalyası alan Simar Sert, Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafek Akgün elde edilen başarıdan dolayı öğrenciyi, okul idaresi ve öğretmenlerini tebrik ederek düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Simar Sert'e başarılar diledi. - BİTLİS