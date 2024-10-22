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Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmalarda futbolcular kuvvet ve teknik çalışmalar yaptı. Bazı oyuncular tedavi süreçlerinden dolayı antrenmana katılamadı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet ve teknik çalışmaları yaptı.

Antrenmana, tedavilerine devam edlien Çatic, Ahmet Said Kıvanç, Hasan Hüseyin Akınay ve Atakan Cangöz katılmadı.

Kırmızı-siyahlılar, yarınki çalışmayla 26 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor

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