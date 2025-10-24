Haberler

Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Jakob Kehlet'i sert sözlerle eleştirdi. Dilmen, "Bu oyunun 104 dakika oynanmasının nedeni oyuncular değil, hakemdi. Bu kadar kötü bir hakem nasıl Avrupa Ligi'nde olmuş, o ayrı bir konu. Ancak rezalet bir hakem vardı, kötü maç yönetti" dedi.

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
  • Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Jakob Kehlet'i kötü maç yönettiği için eleştirdi.
  • Rıdvan Dilmen, maçın 104 dakika oynamasının hakem kararlarından kaynaklandığını söyledi.
  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun maç öncesi açıklamalarının sahadaki performansla örtüştüğünü belirtti.
  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe taraftarı ve yönetiminin maçta birliktelik gösterdiğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın hakemi Jakob Kehlet'i sert sözlerle eleştirdi. Sports Digitale'de konuşan Dilmen, karşılaşmada verilen kararların oyunun dengesini bozduğunu belirtti.

"REZALET BİR HAKEM VARDI"

Maçın 104 dakika oynanmasının hakem kararlarından kaynaklandığını savunan Rıdvan Dilmen, "Bu oyunun 104 dakika oynanmasının nedeni oyuncular değil, hakemdi. Bu kadar kötü bir hakem nasıl Avrupa Ligi'nde olmuş, o ayrı bir konu. Ancak rezalet bir hakem vardı, kötü maç yönetti" dedi.

"TEDESCO MAÇI MAÇTAN ÖNCE ÖZETLEMİŞ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun maç öncesi açıklamalarına da değinen Dilmen, teknik adamın sözlerinin sahadaki performansla örtüştüğünü söyledi:

"Tedesco, maç önü açıklamasında 'Her maç önemli.' dedi. Evet, bu maç camia için, Avrupa Ligi ve moral açısından çok önemliydi. 'Her maç final niteliğinde.' dedi, doğru. 'İstekliyiz.' dedi, takım gerçekten istekliydi. 'Açız.' dedi, oyuncular açtı. Yani Tedesco maçı maçtan önce özetlemiş" dedi.

"TARAFTAR VE YÖNETİM DOĞRU BİR BİRLİKTELİK GÖSTERDİ"

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe taraftarı ve yönetimine de, "Bugün yine coşkulu, takımı motive eden bir taraftar grubu vardı. Yönetim de taraftar gruplarıyla yemek yiyerek doğru bir adım attı. Ancak oyuncu sahada yürüyorsa taraftar nereye kadar bağırır? Taraftar tribünü kütüphaneye çevirmişse oyuncu nasıl motive olur? Bugün birliktelik vardı; bu sayede oyuncular fiziksel olarak zorlansa da limitlerini daha da zorladılar" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Ağlama !!! adam beleş penaltı verdi.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
