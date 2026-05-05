Ağrılı öğrenci Osman Oğur, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Amasya'da düzenlenen Okul Sporları Halter Yıldız (Erkek-Kız) Türkiye Şampiyonası'nda 42 kiloda mücadele eden Ağrılı öğrenci Osman Oğur, Türkiye şampiyonu oldu.

Ağrı Murat Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Oğur, şampiyonada gösterdiği performansla rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Başarılı sporcu, geçen ay Ankara'da düzenlenen Kızılay Minikler ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda da birincilik elde etmişti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, öğrencinin kısa sürede iki önemli organizasyonda birincilik kazanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Kökrek, "Öğrencimizin kısa süre içinde iki önemli organizasyonda zirvede yer alması bizler için gurur kaynağıdır. Bu başarı, düzenli çalışma ve disiplinli hazırlık sürecinin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Başarının diğer öğrencilere de örnek olacağını vurgulayan Kökrek, spora yönelimin önemine dikkati çekerek emeği geçen öğretmenler ile aileye teşekkür etti. - AĞRI

