Ağrı haber... Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin istifa etti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulüpteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Gençlerbirliği dün oynanan karşılaşmada Tuzlaspor'a sahasında 2-1 mağlup oldu. Ankara ekibinin teknik direktörü Metin Diyadin bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Diyadın, yaptığı paylaşımda, "14 ay önce ilk günkü heyecanımla yeniden adımımı attığım kulübümden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bu süreçte 9 ay transfer yasağı 3'de kongre yaşadım. Hayatım boyunca hiç bahaneler üretmedim, hep çalıştım ve alnımım terinin izinden gittim. Ancak yalnızlık bu hayatta bir insanın yaşayacağı en zor süreçtir, ben de bu sürece bu kadar dayanabildim. Bu ülkenin en büyük kulüplerinden birinde de forma giyme onurunu, gururunu yaşasamda ben Gençlerbirliğili Metin Diyadin olarak geldim ve öyle de kalacağım. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.