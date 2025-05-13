İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı

Ağrı'da Genç Boks Şampiyonası Coşkuyla Başladı

Ağrı'da Genç Boks Şampiyonası Coşkuyla Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen 'İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası' Ağrı'da başladı. 58 ilden 428 sporcu madalya için mücadele edecek.

- Ağrı'da 428 sporcu madalya için yumruk sallayacak

AĞRI - Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen "İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası" Ağrı'da coşkulu bir törenle başladı. 58 ilden 428 sporcunun katıldığı organizasyonda genç boksörler, farklı kilo kategorilerinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Ağrı Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine; Ağrı Vali Yardımcıları Ahmet Raşit Orhan ve Recep Aydın, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Ercüment Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, protokol üyeleri, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları gösterisiyle devam eden törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, bu organizasyonun Türk boksunun geleceği adına büyük önem taşıdığını belirtti. Çelebi, "Burada sergilenecek olan azim, disiplin ve yetenek, ülkemizin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serecektir" dedi.

Ağrı Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan da Ağrı'nın böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm sporculara başarılar diledi.

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Ercüment Aslan ise genç boksörlerin bu şampiyonada gösterecekleri performansın Türk boksu adına umut verici olduğunu ifade etti.

Şampiyonanın ilk gününde yapılan karşılaşmalar büyük heyecana sahne oldu. Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 19 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.