Haberler

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Ağrı'da magazin startıyla başladı

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Ağrı'da magazin startıyla başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın magazin startı Vali Önder Bozkurt tarafından verildi. 3 gün sürecek yarışlara 120'den fazla sporcu katılıyor.

Ağrı'da düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın magazin startı, Vali Önder Bozkurt tarafından verildi. 3 gün sürecek organizasyonda 120'den fazla sporcu, TRT Park, Miyadin Kanyonu, Tendürek Dağı ve Ağrı Dağı etaplarında mücadele edecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış programı, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, eşi Betül Bozkurt, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan, il protokolü, federasyon yetkilileri, sporcular ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan idari kayıt ve teknik kontrollerin ardından düzenlenen motosiklet akrobasi gösterisi vatandaşlara adrenalin dolu anlar yaşatırken, şampiyonanın magazin startı Vali Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt tarafından verildi.

Açılış programında konuşan Vali Bozkurt, Türkiye'nin önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün yarışlarımızın startını verdik. Yarın TRT Park mesire alanında ilk etap başlayacak. Pazar günü ise Miyadin Kanyonu, Tendürek Dağı ve Ağrı Dağı etaplarında yarışlar devam edecek. Sporcularımız İshak Paşa Sarayı'nın bulunduğu noktada finişe ulaşacak" dedi.

Şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 120'den fazla sporcunun katıldığını ifade eden Bozkurt, organizasyon sayesinde Ağrı'nın doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerinin de tanıtılacağını söyledi. Bozkurt, "Böylesine önemli bir spor organizasyonunun ilimizde düzenlenmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu organizasyonun ilimize, bölgemize, ülkemize ve tüm motor sporları camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve en iddialı parkurlarından birinde gerçekleştirilen şampiyona, 3 gün boyunca devam edecek. Sporcular, zorlu etaplarda dereceye girebilmek için mücadele ederken, organizasyonun Ağrı'nın spor turizmine ve tanıtımına önemli katkı sunması hedefleniyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

Üst düzey isimler tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 40 yaralı

İstanbul'dan Irak'a gidiyordu! Tam bir can pazarı yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonunda kendisi için yaptığı yorum bomba

Bu pozisyonda gol atamadı! Maç sonu kendisi için yaptığı yorum bomba
Ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı

Tüm ülkede 10 gündür kayıp olarak aranan adam bakın nereden çıktı
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 1. tur sonuçlandı! Efsane isim Recep Kara'dan veda

Kırkpınar'da tarihi anlar! Yılların efsane pehlivanı güreşi bıraktı
Enner Valencia'dan milli takıma veda

Valencia, ''Benden bu kadar'' dedi
Komedyen Deniz Göktaş'ın babası, polis memurunun şehit edildiği olaylara karışmış

Deniz Göktaş'ın babası bir polisin şehit edildiği olaylara karışmış

Ganalı şamandan bir iddialı kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım

Ganalı şamandan bir olay kehanet daha: Onların ayaklarını bağladım
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayattan koparan psikologdan dikkat çeken sözler