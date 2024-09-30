Ağrı'da 6 Bin 630 Öğrenciye Yurt Desteği

Ağrı Gençlik ve Spor İL Müdürlüğüne bağlı yurtlar, bu yıl 6 bin 630 öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde hazır hale getirilen il genelindeki yurtlarda kalacak olan üniversite öğrencileri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte kente gelmeye başlarken, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik liderleri ve gönüllüler, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Ağrı Şehirler Arası Otobüs Terminalinde kurdukları stantlarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencileri karşılıyor. Kente iner inmez çikolata ve çiçeklerle karşılanan öğrenciler, yurtlar, üniversite ve şehir hakkında çeşitli bilgiler verildikten sonra güven içerisinde yurtlarına yerleştiriliyor.

'Öğrencilerimiz için aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz'

Otogar ve havalimanında öğrenciler için kurulan stantlar ve il genelindeki yurtlarda üniversite öğrencileri için yapılan çalışmalar hakkında konuşan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, öğrencilerin Ağrı'da herhangi bir konuda sıkıntı yaşamamaları amacıyla gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bizler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak üniversiteyi kazanan öğrencilerimizi otogar ve havalimanlarında karşılayarak kurduğumuz stantlarda çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Öğrencilerimizin Ağrı'ya geldikleri gibi kendilerini yalnız hissetmemeleri amacıyla yurtlarımızda öğrencilerimiz için aile sıcaklığını aratmayacak ortamlar oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin, güzel vakit geçirmeleri ve derslerindeki moral ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik çeşitli geziler ile etkinlikler düzenliyoruz. Bu doğrultuda bizler her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl Ağrı'da toplamda 6 bin 630 öğrencimizi yurtlarımızda misafir edeceğiz. Bugün otogar ve havalimanındayız. Gerek aileleriyle birlikte gelen gerekse yalnız gelen gençlerimizi karşılıyoruz. Gelen öğrencilerin ve ailelerinin kaygılarını azaltma adına, devletimizin şefkatli yönünü burada gösteriyoruz. Ağrı'ya yeni gelen gençlerimize buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Eğitim hayatı devam edenlere de başarılar diliyorum." Dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Geleneksel El Sanatları Bölümüne yerleşen öğrencilerden Gülistan Kızıldağ ise Muş'tan Ağrı'ya geldiğini ifade ederek, "Derslerimizin başlaması ile birlikte bu gün Ağrı'ya geldim. Ağrı otogarına iner inmez bizi Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kipleri karşıladı. Bu karşılamadan dolayı çok mutlu oldum. Şehir, okul ve yurtlar hakkında anlattıkları ile buraya gelene kadar aklımda olan birçok soru işaretini giderdiler. Bu yüzden kendilerine çok teşekkür ederim." İfadelerini kullandı. - AĞRI