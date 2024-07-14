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Ağrı'da 15 Temmuz Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında sportif müsabakalar düzenlendi

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Ağrı Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü" Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında sportif müsabakalar gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü" Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında sportif müsabakalar gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün 8. yıl dönümünde 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Ağrı'da da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sportif faaliyetler düzenlendi. Atletizm, futbol, voleybol, badminton, satranç, yüzme, judo, halter, okçuluk, güreş ve masa tenisi branşlarında kıyasıya mücadeleler gerçekleşti. Dereye giren sporculara yapılan törenle kupa ve madalyaları takdim edildi. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, badminton ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Ağrı Valiliğimiz koordinasyonunda, ilimiz ve ilçelerimizde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında farklı branşlarda sportif faaliyetler gerçekleştirdik. 'Demokrasi bilinci, elden ele taşınan bir bayrak yarışıdır' sloganıyla 15 Temmuz günü saat 20.00'da 15 Temmuz şehitleri sancak koşusu düzenleyeceğiz. Etkinliklerimizde yer alan tüm sporcularımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eder, 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmet ve Gazilerimizi minnetle anıyoruz." dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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