Trabzonspor'dan Hatayspor'a "misafirperverlik ve centilmenlik" teşekkürü - Haberler

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Trabzonspor'dan Hatayspor'a "misafirperverlik ve centilmenlik" teşekkürü

AA - Gazi Nogay - Spor
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Trabzonspor'dan Hatayspor'a 'misafirperverlik ve centilmenlik' teşekkürü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dün deplasmanda oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında kendilerine gösterilen misafirperverlik ve centilmenlik dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dün deplasmanda oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında kendilerine gösterilen misafirperverlik ve centilmenlik dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımladığı mesajında, Trabzonspor kafilesinin Hatay'a indiği andan şehirden ayrılana kadar kendilerine büyük bir misafirperverlik örneği gösterildiğini belirtti.

Ağaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Başkan Vekili Aydın Toksöz ve yönetim kurulu üyelerine, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında büyük bir özveriyle görev yapan devlet erkanımıza, takımımız sahaya çıktığı anda 'şampiyon' tezahüratlarıyla sporun barışçıl ruhunu tüm Türkiye'ye gösteren Hataylı futbolseverlere, seremoni töreni öncesinde takımımızı alkışlayan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve futbolcularına bu centilmen tavırlarından dolayı şahsım ve camiam adına teşekkürlerimi sunarım."

AA / Gazi Nogay - Spor

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