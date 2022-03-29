Ağabeylerinin yapamadığını yaptılar! U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda - Haberler

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Ağabeylerinin yapamadığını yaptılar! U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda

Haberler.com - Spor
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Avrupa Şampiyonası Elit Tur grup maçında U17 Milli Takım, sahasında Slovenya'yı 4-3 mağlup etti. Bu sonuçla Ay-Yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti.

U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçında Slovenya U17 ile karşı karşıya geldi. 85. dakikaya kadar 3-2 geride olan Ay-Yıldızlı ekip 86 ve 88. dakikada bulduğu gollerle mücadeleyi 4-3 kazandı ve Avrupa şampiyonasına doğrudan katılma şansını elde etti.

2 DAKİKADA 2 GOL

U17 Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada ve 86. dakikada Can Yılmaz Uzun, 57. dakikada Selim Can Sönmez ve 88. dakikada Kenan Yıldız kaydetti. Slovenya U17'nin golleri ise 4. dakikada Niko Kasalo, 47. dakikada Matej Dvorsak ve 72. dakikada Mark Stojinovic kaydetti.

Ağabeylerinin yapamadığını yaptılar! U17 Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda

ŞAMPİYONAYA DOĞRUDAN KATILIYORUZ

U17 Milli Takımı, alınan bu sonuçla Elit Tur Grup 7'yi 6 puanla ikinci sırada tamamladı ve Avrupa Şampiyonasına doğrudan katılma hakkı kazandı. Slovenya ise 4 puanda kaldı.

Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Spor, Haberler

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