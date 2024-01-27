Üye Girişi
Haberler

Afyonspor, Kırklarelispor ile berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TFF 2.Lig'in 22. haftasında Afyonspor evinde karşılaştığı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Erdinç Pekgöz ve Mustafa Erkasap tarafından atıldı.

TFF 2.Lig'in 22. haftasında Afyonspor evinde karşılaştığı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Taner Tuncer, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Faruk Yağlı

Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Mustafa Erkasap, Burak Topçu (Koray Zorlu dk. 46), Muhammed Mustafa Özbay (Hüseyin Şahin dk. 90), Samet Semiz, Emre Dayan, Osman Yavuz (Yunus Mertoğlu dk. 46), Utku Büyükköse (Emirhan Sefa Öz dk. 57), İrfan Köse, Hüseyin İçlek (Şükrü Kurt dk. 83)

Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Hüseyin Altuğ Taş (Efe Geçim dk. 90), Hüseyin Eray Karataş (Taşkın Kartal dk. 78), Furkan Fehmi Güneş (Recep Can Altınorak dk. 90), Muharrem Doğan, Erdinç Pekgöz, Sırat Yeşilördek (Erkam Kömür dk. 46), Okan Derici (Efecan Barlık dk. 78), Semih Üstün, Yücel Candemir

Goller: Erdinç Pekgöz (dk.43) (Kırklarelispor), Mustafa Erkasap (dk. 90+4) (Afyonspor)

Sarı kartlar: Hüseyin İçlek, Samet Semiz, Emre Dayan (Afyonspor), Erdinç Pekgöz, Furkan Fehmi Güneş, Efecan Barlık, (Kırklarelispor) - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Kırklarelispor Fehmi Güneş Burak Topçu Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli? AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kimdir? Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kimdir? Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti Urla Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Urla adayı kim? AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Torbalı adayı kim? AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Selçuk adayı kim? AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Seferihisar adayı kim? AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Ödemiş adayı kim? AK Parti Narlıdere Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Narlıdere adayı kim? AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Menemen adayı kim? AK Parti Menderes Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Menderes adayı kim? AK Parti Konak Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Konak adayı kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title