Afyonspor, Kırklarelispor ile berabere kaldı
TFF 2.Lig'in 22. haftasında Afyonspor evinde karşılaştığı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Erdinç Pekgöz ve Mustafa Erkasap tarafından atıldı.
TFF 2.Lig'in 22. haftasında Afyonspor evinde karşılaştığı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Taner Tuncer, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Faruk Yağlı
Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Mustafa Erkasap, Burak Topçu (Koray Zorlu dk. 46), Muhammed Mustafa Özbay (Hüseyin Şahin dk. 90), Samet Semiz, Emre Dayan, Osman Yavuz (Yunus Mertoğlu dk. 46), Utku Büyükköse (Emirhan Sefa Öz dk. 57), İrfan Köse, Hüseyin İçlek (Şükrü Kurt dk. 83)
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Hüseyin Altuğ Taş (Efe Geçim dk. 90), Hüseyin Eray Karataş (Taşkın Kartal dk. 78), Furkan Fehmi Güneş (Recep Can Altınorak dk. 90), Muharrem Doğan, Erdinç Pekgöz, Sırat Yeşilördek (Erkam Kömür dk. 46), Okan Derici (Efecan Barlık dk. 78), Semih Üstün, Yücel Candemir
Goller: Erdinç Pekgöz (dk.43) (Kırklarelispor), Mustafa Erkasap (dk. 90+4) (Afyonspor)
Sarı kartlar: Hüseyin İçlek, Samet Semiz, Emre Dayan (Afyonspor), Erdinç Pekgöz, Furkan Fehmi Güneş, Efecan Barlık, (Kırklarelispor) - AFYONKARAHİSAR