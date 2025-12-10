Haberler

Afyonspor'da Büyük Kriz: 14 Oyuncu PFDK'ya Sevk Edildi, Kadro Dağıldı

Güncelleme:
TFF'nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 197 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Afyonspor, 14 oyuncusunu geçici olarak kaybetti. Kadronun önemli bölümünün devre dışı kalmasıyla kulüp kritik bir çıkmaza sürüklendi. Afyonspor yönetimi ve teknik heyet, acil toplantılar yaparak çözüm aradı. Cuma günü oynanacak Nazilli Belediyespor deplasmanına hangi kadroyla çıkılacağı belirsiz. Bu gelişmelerin, kulübün sezon hedeflerini ciddi şekilde etkileyebileceği belirtiliyor.

TFF'nin yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 197 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesinin ardından Afyonspor da 14 oyuncusunu geçici olarak kaybetti. Kararın açıklanmasıyla birlikte mor-beyazlı ekipte adeta alarm verildi.

Kadronun önemli bölümünün bir anda devre dışı kalması, ligin ikinci yarısı öncesinde kulübü kritik bir çıkmaza sürükledi. Afyonspor yönetimi ve teknik heyet, sabaha kadar süren acil toplantılar yaparak çözüm aradı. Devre arasına yalnızca üç maç kalmışken, cuma günü oynanacak Nazilli Belediyespor deplasmanına hangi kadroyla çıkılacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Kadroyu oluşturmakta zorlanan yönetimin alternatif planlar üzerinde çalıştığı belirtilirken, gözler hem PFDK'dan gelecek kararlara hem de Nazilli maçı için açıklanacak nihai kadroya çevrildi.

Afyonspor cephesinde yaşanan bu gelişmelerin, kulübün sezon hedeflerini ciddi şekilde etkileyebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor
